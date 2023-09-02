Düğünde görüntülendi... Göktaşı, Diyarbakır semalarını böyle aydınlattı

Diyarbakır'da göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düşme anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Cismin düştüğü anda gece gündüz oldu.

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O anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düşme anı cep telefonu kameraların saniye saniye yansıdı. Cismin düştüğü anda resmen gece gündüze dönüştü.

Türkiye'nin birçok noktasında görülen ve göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düşme anı, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde baraj gölü üzerinde bir vatandaş tarafından telefon kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Düşme anında cisim parçalara bölünürken, gökyüzü maviye kaplandı.