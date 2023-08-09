Van'ın Edremit ilçesindeki bir düğünde damadın arkadaşları cenaze töreni gider gibi yakalarına damadın fotoğrafını takıp çelenkle düğün salonuna girmeleri herkesi şaşırttı. Dünya evine giren Burak Karataş ve Elçin Karataş ile davetliler yapılan şakayı şaşkınlıkla izlerken, çelengin bırakılmasının ardından damadın arkadaşları Kurtlar Vadisi'nin meşhur dizi müziği olan 'Cendere' şarkısıyla halay çektiler.

Düğünde damadın fotoğrafını yakalarına takıp cenaze gibi çelenkle salona girdiler

Burası yas evi değil düğün salonu

VAN Van'ın Edremit ilçesindeki bir düğünde damadın arkadaşları cenaze töreni gider gibi yakalarına damadın fotoğrafını takıp çelenkle düğün salonuna girmeleri herkesi şaşırttı.

Van'da bir düğünde jenerikli müzik eşliğinde salona giren gençler, damadın siyah beyaz vesikalık fotoğrafını yakalarına asarak, bir fotoğrafının da üzerinde bulunduğu çelenkle düğün salonuna girip cenaze töreni havası oluşturdu. Dünya evine giren Burak Karataş ve Elçin Karataş ile davetliler yapılan şakayı şaşkınlıkla izlerken, çelengin bırakılmasının ardından damadın arkadaşları Kurtlar Vadisi'nin meşhur dizi müziği olan 'Cendere' şarkısıyla halay çektiler.

Damadın arkadaşlarından birisi ise damat Karataş'ı halaya davet etti.

Yapılan şaka davetlileri güldürürken, o anlar ise davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.