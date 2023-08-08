Düğünde Damadın Arkadaşlarından Şaşırtan Şaka

Van'ın Edremit ilçesindeki bir düğünde damadın arkadaşlarının cenazeye gider gibi yakalarına damadın fotoğrafını takıp çelenkle düğün salonuna girmesi herkesi şaşırttı. Gençlerin yaptığı şaka davetlileri güldürdü.

VAN (İHA) – Van'ın Edremit ilçesindeki bir düğünde damadın arkadaşlarının cenazeye gider gibi yakalarına damadın fotoğrafını takıp çelenkle düğün salonuna girmesi herkesi şaşırttı.

Van'da bir düğünde gençler, damadın siyah beyaz vesikalık fotoğrafını yakalarına takıp çelenkle düğün salonuna girdi. Dünya evine giren Burak Karataş ve Elçin Karataş ile davetliler yapılan şakayı şaşkınlıkla izlerken, çelengin bırakılmasının ardından damadın arkadaşları Kurtlar Vadisi dizisinin müziği 'Cendere' eşliğinde halay çekti.

Yapılan şaka davetlileri güldürürken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - VAN