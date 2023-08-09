Düğün Sezonunda Gelin Arabası Süslemeleri Talep Gördü

Yaz mevsiminde başlayan düğün sezonunda gelin arabası süslemelerinde talepler artınca, çiçekçilerin yüzü güldü.

Yaz mevsimi gelince düğün sezonu açıldı. Evlenecek çiftler, düğünlerin olmazsa olmazı 'gelin arabası' için de çiçekçilere akın etti. Haziran ve temmuz aylarında düğün sayısının arttığı belirten çiçekçiler, gelin arabası süslemesi için ilgi görmelerinden memnun olduklarını söyledi. Kış aylarında çiçekçilik sektörünün çok iyi olmadığını dile getiren Cemil Demirkol, "Çiçekçiler olarak hep düğün sezonunun gelmesini bekledik. Düğün sezonu açıldı, çok şükür işlerimiz de açıldı" dedi.

"Gelin arabalarında çelenkler ve saksı çiçekleri çoğalmaya başladı"

Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde çiçekçilik yapan Cemil Demirkol, düğün sezonunun açılmasından memnun olduğunu söyledi. Son yıllarda müşterilerin farklı süslemelere ilgi gösterdiğini belirten Demirkol, "Düğün sezonumuz açıldı, evlenen bütün çiftlerimize mutluluklar diliyoruz. Düğün sezonu açıldıktan sonra gelin arabalarında çelenkler ve saksı çiçekleri çoğalmaya başladı. Hepimiz düğün sezonu bekledik. Açıkçası kış mevsimi bizim sektörümüz için biraz ağır geçiyor, çok şükür düğün sezonu açıldı. Müşteriler artık uygulama üzerinden model getiriyorlar. Bize, görsel gösteriyorlar, gösterdikleri çiçeklerin çoğu belki Türkiye'de yok ama biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çiçekçilik sektörü çok geniş yelpazeli bir sektör, 500 liraya süsleme isteyen de var bin liraya isteyen de var hatta bin 500 liraya isteyen de var. İstenilene göre süsleme yaptığımız için fiyatlarımız değişiyor. Çiçek tamamen müşterinin isteğine göre değiştiği için bunla alakalı belli bir adet veremeyiz. Tabii ki de kimi müşteri birazcık daha uygun fiyatlı olsun istiyor, çiçeği az kullanıyoruz. Bazı müşteri de çok yoğun olmasını istiyor, ona göre çiçek kullanıyorum. Bu yüzden değişkenlik gösteriyor. Çok çiçekle süsleyip saçma sapan kullanmaktansa, sade şık bir süsleme ya da aranjmanlarla da süsleme yapılabiliyor. O yüzden çok çiçek koyunca çok güzel oluyor anlamına gelmiyor" dedi. - ESKİŞEHİR