Düğün Konvoyunun Önüne Okey Masası Kuran Grup Şaşkınlık Yarattı

Büyükçekmece'de düğün konvoyunun önünü kesmek için sokağa okey masası kuran bir grup genç, damadın babasının da katılımıyla eğlenceli anlar yaşattı. Düğün sahipleri önce şaşırsa da bahşiş alarak masalarını toplayan gençler, konvoyun geçişine izin verdi.

Büyükçekmece'de sokağa okey masası kurarak düğün konvoyunun önünü kesen gruba, masadakilere katılan damadın babası da eşlik etti.

Ahmediye Mahallesi'nde kıraathanede oturan bir grup arkadaş, mahallelerinde düğün olduğunu öğrenmeleri üzerine kahvehanedeki masa, sandalye ve okey takımını alarak sokağa çıktı.

Sokakta kurdukları masada okey oynayarak düğün konvoyunun önünü kesen gençleri gören düğün sahipleri, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Düğün sahiplerinden bahşiş alan gruptakiler, daha sonra masalarını toplayarak konvoyun geçişine izin verdi.

???????- "Ben de oturdum biraz oynadım"

AA muhabirine açıklama yapan Mehmet Şefik Deniz, sokağa masa kurma fikrinin arkadaşlarından çıktığını anlatarak, "Çayımızı aldık, oyun oynadık. 900 lira bahşiş alarak yolu açtık. Beklemiyorlardı hiç." dedi.

Damadın babası Önder Başaran ise böyle bir şey beklemediğini ve çok şaşırdığını belirterek, "Ben de oturdum biraz oynadım. Gençler düşünmüş, böyle bir şey yapmış, güzel oldu." diye konuştu.

Düğün konvoyunun önünün kesildiği anlar, güvenlik kamerası ve çevredekilerin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.