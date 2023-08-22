Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden Serdar İçeloğlu'nun Sivas'a düğün için gittiği öğrenildi. İstanbul'da yaşayan İçeloğlu'nun eşi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Düğün için gitti, Otobüs kazasında hayatını kaybetti

TOKAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 12 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı kazada hayatını kaybeden Serdar İçeloğlu'nun Sivas'a düğün için gittiği öğrenildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Mükremin köyü yakınlarında geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden Tokat merkeze bağlı Yaydalı köyü doğumlu İstanbul'da yaşayan Serdar İçeloğlu'nun Sivas'a akrabasının düğünü için gittiği öğrenildi. Sivas'tan İstanbul'a dönüşte yaşanan kaza sonucunda 2 çocuk babası Serdar İçeloğlu hayatını kaybederken eşi Hatice İçeloğlu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Adli işlemlerin ardından İçeloğlu'nun cenazesi geçtiğimiz gün memleketi Tokat'a ulaştırıldı. Bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına milletvekilleri ve akrabaları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından İçeloğlu'nun cenazesi Yayladalı köyü mezarlığına defnedildi.

"Düğün için Sivas'a gelmişti"

İçeloğlu'nun köyün değerli insanlarından olduğunu belirten Yayladalı köyü muhtarı Mustafa Al, "Rahmetli Serdar kardeşimizin Sivas'ta hanımının akrabaları vardı. İstanbul'da 2 ortak iş kurmuşlardı. Düğün için Sivas'a gelmişti. Oradan sonra bizim buraları da ziyaret etti. Burdan tekrar Sivas'a gitti. Sivas'tan da İstanbul'a giderken Yozgat Sorgun'da bir kaza sonucu arkadaşımızı kaybettik. Rabbim mekanını cennet eylesin. Eşinin iyi durumda. Kaza esnasında eşi ile beraber bulunuyor" Şeklinde konuştu.