Düğün evini cenaze evine çeviren kazada vefat edenler toprağa verildi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde düğüne giden hafif ticari aracın tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Rabia Ceylan ve Hüsne Ceylan'ın cenazesi toprağa verildi.

Kaza, dün akşam Nurdağı-Bahçe D-400 kara yolu Kızlaç köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilmeyen 34 FV 7870 plakalı tır, Ökkeş C.'nin kullandığı 07 BHE 526 plakalı hafif ticari araca çarpmış, kazada Rabia Ceylan, Hüsne Ceylan, Merve Gülsoy, Asmina Gülsoy hayatını kaybetmiş, sürücü Ökkeş C. ile Ali G. ve Almina G. yaralanmıştı.

Düğün evini cenaze evine çeviren kazada hayatını kaybeden 4 kişiden Rabia Ceylan ve Hüsne Ceylan, gözyaşları arasında Bahçe ilçesi Bekdemirli Köyünde aile mezarlığına defnedildi. Aynı kazada vefat eden Merve Gülsoy ve kızı Asmina Gülsoy da Adana Kabasakal Mezarlığına defnedildi.

Kazayla ilgili açıklama yapan Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, "Üzücü bir olay yaşadık Kızlaç köyündeki düğün yerine giderken Ceylan ve Gülsoy ailelerinden 4 kişi elim bir kaza sonucunda hayatını kaybetti. Bugün onları defnetmek için geldik. Ceylan ailesinin fertlerini ilçemiz Bekdemirli Köyünde aile mezarlığına defnettik. İki ailemizin de başı sağ olsun. Rabbim geride kalanlarla sabırlar versin" dedi.

Kaza sonrası düğün töreninin iptal olduğu söylendi.