Düğün dönüşü korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da düğün dönüşü kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü ve kuzeni hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Kazadan kısa süre önce sürücü, annesine '10 dakikaya evdeyiz' demiş.

ANTALYA'da kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü Murat Temirtaş (22) ile kuzeni Seyfettin Temirtaş (18) hayatını kaybetti, Hilmi Partal (18) ağır yaralandı. Düğün dönüşü yaşanan kazadan kısa süre önce Murat Temirtaş'ın, kendisini arayan annesine '10 dakikaya evdeyiz' dediği ortaya çıktı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Aksu ilçesi Fatih Mahallesi Antalya- Isparta kara yolunda meydana geldi. Murat Temirtaş yönetimindeki 07 BKY 384 plakalı otomobil ile Ahmet Ç. idaresindeki 07 NJP 88 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Temirtaş ile amcasının oğlu Seyfettin Temirtaş hayatını kaybetti, Hilmi Partal ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

'10 DAKİKAYA EVDEYİZ' TELEFONU

Partal ambulansla hastaneye götürülürken, kazayı hafif sıyrıklar ile atlatan Ahmet Ç. gözaltına alındı. Bir akrabalarının düğününden dönen 2 kuzenin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Kuzenlerin bir yakını, cenaze aracının yanına çökerek gözyaşı döktü. Kuzenler, Manavgat ilçesi Beşkonak Mahallesi Düzağaç Çayır Merkez Mezarlığı'na defnedilecek.

Öte yandan kazadan kısa süre önce Murat Temirtaş'ın kendisini arayan annesine '10 dakikaya evdeyiz' dediği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.