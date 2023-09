Down sendromlu ve engelli çocuklar için şenlik düzenlendi

SAMSUN'da düzenlenen etkinlikte down sendromlu, zihinsel ve bedensel engelliler ile otizmli çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Emineller Özel Eğitim Merkezi'nde her yıl düzenlenen şenliklerin bu yıl 8'incisi düzenlendi. Down sendromlular, zihinsel ve bedensel engelliler, otistik çocukların ve velilerin de bulunduğu şenlikte doyasıya eğlenildi. Palyaçolar, çocukların yüzlerine resimler çizip eğlenmesini sağlarken yemek ikramında da bulunuldu. Emineller Özel Eğitim Merkezi Sahibi Genel Cerrahi Uzmanı Aytek Çakmak, çocukların ve velilerin kaynaşması için bu şenliğin her yıl düzenlendiğini belirtti. Çakmak, 'Otistik çocuklar, zihinsel ve bedensel engelliler, down sendromlular gibi özel çocuklarımıza bireysel eğitimler vermekteyiz. Çocuklarımıza döner, pamuk şeker, dondurma ikramlar veriyoruz. Onların gidip bir döner salonunda dürüm yeme şansları yok. En azından biz burada onlara bu imkanı sağlamış oluyoruz. Palyaçolar, müziklerimiz ve etkinliklerimizle çocuklarımızı eğlendiriyoruz' ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIMIZIN SOSYALLEŞME SORUNU VAR'

Yaklaşık 5 yıldır emin ellerde olduklarını söyleyen veli Hilal Erman, 'Bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu tarz organizasyonlar da çok hoşumuza gidiyor. Çünkü çocuklarımızın sosyalleşme sorunları var. Bu tarz şenliklerde bir araya gelmek bizi çok mutlu ediyor. Herkese çok teşekkür ediyoruz' dedi. (DHA)