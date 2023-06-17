Down sendromlu kadınlar için temsili düğün yapıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde, Down sendromlu 10 kadın için temsili düğün yapıldı. Antalya Kadının Sesi Derneği Başkanı İnayet Öztürk Yücetaş ve organizatör Zeynep Gümüştaş, ilçede yaşları 18 ile 48 arasında değişen ve gelinlik giymek isteyen özel gereksinimli bireyler için harekete geçti.

Antalya'nın Serik ilçesinde Down sendromlu 10 kadın için temsili düğün yapıldı.

Antalya Kadının Sesi Derneği Başkanı İnayet Öztürk Yücetaş ve organizatör Zeynep Gümüştaş, ilçede yaşları 18 ile 48 arasında değişen ve gelinlik giymek isteyen özel gereksinimli bireyler için harekete geçti.

Hayırseverlerin de desteğiyle Down sendromlu Kübra Bozkurt, Kübra Gencer, Songül Çam, Gülsena Tosun, Aslı Çetin, Nagihan Ataş, Simge Küçüktat, Güneş Çiçek, Sıla Özer ve Esra Doğan için gelinlik satın alındı.

Evlerinden hayal ettikleri gelinliklerle çıkan özel gereksinimli bireyler, konvoyla düğün salonuna götürüldü. Davetliler tarafından alkışlarla karşılanan, ellerine kına yakılan bireylerin gelinlik giyme ve düğün hayali gerçek oldu.

Öte yandan, Down sendromlu Miraç Eriş, Eyüp Tarım, Velat Gökel ve Ali Karadaş'ın da damatlık ve düğün isteklerinin yerine getirildiği öğrenildi.

"Kızlarını gelinlikle görmek her anne babanın hayalidir"

Yücetaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Down sendromlu gençlerin ailelerinin isteği üzerine düğün organize ettiklerini ifade etti.

Gelinlik giymenin genç kızların hayali olduğunu aktaran Yücetaş, "Kızlarını gelinlikle görmek her anne babanın hayalidir. Hayalleri gerçekleştirmek, onların bu mutluluğuna ortak olmak için yıllardır bu tür etkinlikler yapıyoruz." dedi.

Yücetaş, dernek olarak ihtiyaç sahibi ailelerin, yaşlı, kimsesiz, özel gereksinimli kişilerin ve ailelerinin yanında olduklarını söyledi.

Down sendromlu Kübra Gencer'in annesi Ayşe Gencer ise kızı gelinlik giydiği için mutlu olduğunu belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.