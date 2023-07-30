Down sendromlu genç bir günlüğüne askerlik yaptı

SULTANGAZİ'de yaşayan down sendromlu Taşkın Deniz'in en büyük hayali asker olmaktı. Taşkın Deniz'in hayali bir günlüğüne gerçek oldu. Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı'nda askerlik görevini tamamlayan genç, oturduğu mahallede eğlenceyle karşılandı.

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde yaşayan down sendromlu Taşkın Deniz'in (28) ailesi, İl Jandarma Komutanlığı'na başvurarak, hayali jandarma olmak olan çocuklarının 1 günlüğüne askerlik yapmasını talep etti. Talebin kabul edilmesi üzerine Taşkın Deniz, evinden alınarak Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Deniz, kimlik kontrolü ve personel denetleme görevleri yaptı. Eğitimlere de katılan Taşkın Deniz, jandarma ekipleriyle devriyeye çıktı ardından da Jandarma Üsteğmen olarak terhis oldu. Bir gün boyunca askerlik yapan Taşkın Deniz evine dönüşünde mahalleli tarafından karşılandı. Evinin önünde düzenlenen asker eğlencesine katılan Deniz doyasıya eğlendi. Aile dostu Köksal Duman, "Taşkın kardeşimizin askere gitme isteği vardı. Bizde mahalledeki abileri olarak geçen hafta pazar günü Sarıyer İlçe Jandarmaya götürüp orda bir günlük askerliğini yaptırdık. Bitiminde de jandarma üsteğmen olarak belgesini de aldık. Böyle kardeşlerimizi aslında sevindirip topluma kazandırmak güzel bir duygu, insanlarımız da duyarlı. Bu akşam da sağolsunlar asker eğlencesini yapıyoruz. Taşkın'ı, mahalleli olarak seviyoruz" diye konuştu. Taşkın Deniz'in ağabeyi Engin Deniz ise, "Allah razı olsun. Çok istiyordu, çok seviniyordu. Çok mutlu oldu. Şu anda eğlencesini yaptılar yine arkadaşlar." dedi.