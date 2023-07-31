Sultangazi'de yaşayan down sendromlu Taşkın Deniz'in askerlik hayali gerçek oldu. Ailesinin başvurusu üzerine bir günlüğüne askerlik yapma fırsatı bulan Deniz, Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yaptı. Eğitimlere katılan Deniz, jandarma ekipleriyle devriyeye çıktı. Jandarma Üsteğmen olarak terhis olan Deniz, mahallede arkadaşları tarafından karşılandı. Evinin önünde düzenlenen asker eğlencesinde halay çeken Deniz, arkadaşlarıyla eğlendi. Taşkın Deniz'in mutluluğu kameralara da yansıdı.

Down sendromlu genç bir günlüğüne asker oldu

İSTANBUL - Sultangazi'de yaşayan down sendromlu Taşkın Deniz'in askerlik hayali gerçek oldu. Ailesinin başvurusu üzerine bir günlüğüne askerlik yapma fırsatı bulan Deniz, Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yaptı.

Sultangazi'de yaşayan down sendromlu Taşkın Deniz'in askerlik hayali bir günlüğüne gerçek oldu. Ailesinin başvurusu üzerine Deniz, Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı'nda bir gün askerlik yaptı. Eğitimlere katılan Deniz, jandarma ekipleriyle devriyeye çıktı. Jandarma Üsteğmen olarak terhis olan Deniz, mahallede arkadaşları tarafından karşılandı. Evinin önünde düzenlenen asker eğlencesinde halay çeken Deniz, arkadaşlarıyla eğlendi. Taşkın Deniz'in mutluluğu kameralara da yansıdı.