Dörtyol'da Motosiklet Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi öldü.

Kaza, gece saatlerinde Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi sahil yolu mevkiinde meydana geldi. Sürücsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Kazada yaralanan 30 yaşındaki Levent Vuruşman, hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY