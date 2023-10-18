Dörtyol'da mahsur kalan çocuk kurtarıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde mahsur kalan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çocuk, ailesine teslim edildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde mahsur kalan çocuk kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Dörtyol ilçesine bağlı Kışlalar Mahallesi'nde bir evde çocuk mahsur kaldı. İddiaya göre, mahsur kalan çocuk bağırmaya başladı. Çocuğun seslerinin duyan apartman sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartman dairesinin penceresinden çocuğu kurtardı. Evde mahsur kalan çocuk, bir süre itfaiye ekiplerinin gözetiminde kaldıktan sonra ailesine teslim edildi. - HATAY