Dörtyol'da Çocuğun Parmağına Sıkışan Yüzük İtfaiye Tarafından Çıkarıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir çocuğun parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla çıkarıldı. Çocuk ve ailesi önce hastaneye götürdü, ancak yüzük çıkarılamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çocuğun parmağındaki yüzüğü dikkatli bir şekilde çıkardı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir çocuğun parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Dörtyol ilçesinde parmağına yüzük sıkışan çocuk ve ailesi tarafından ilçe devlet hastanesine götürüldü. Hastana de yüzük çıkarılamayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü titiz ve dikkatli çalışmayla çıkardı. - HATAY