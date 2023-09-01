Domuzlardan tedirgin olan site sakini: "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"

"Dışarı çıkmadan önce balkondan sağa sola bakıyoruz"

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, çocukların oyun oynadığı esnada parka gelerek yiyecek arayan domuz sürüsü, bölgede bulunan site sakinlerini tedirgin ediyor. Domuzlardan korktuğunu belirten site sakini Nermin Karaçam, "Dışarı çıkmadan önce balkondan sağa sola bakıyoruz ve güvenliğimizi sağladıktan sonra ancak dışarı çıkabiliyoruz" dedi.

"Buraya devamlı yaban domuzu sürüleri geliyor"

İzmir'in Bornova ilçesinde, çocukların oyun oynadığı esnada parka gelerek yiyecek arayan domuz sürüsü, bölgede bulunan site sakinlerini tedirgin ediyor. Sürünün sık sık parka geldiğini ve bu durumdan rahatsız olduklarını, domuzlardan korktuklarını belirten yakınlardaki bir site sakini olan Nermin Karaçam, "Pandemi zamanından beri buraya devamlı yaban domuzu sürüleri geliyor ve biz bu durumdan çok rahatsızız. Devamlı balkondan bakıyoruz ve domuzlarla köpeklerin savaşını izliyoruz. Bizim siteye giren domuzları köpeklerin bazıları havlayarak bazıları da saldırarak çıkarmak adına savaşıyorlar. Kedilerin yemlerine de geliyorlar. En büyüğünden en küçüğüne 20-25 kişilik bir sürü halinde geliyorlar. Bazen homurdalanmalarından, bazen de köpeklerin havlamalarından onların geldiklerini anlıyoruz" dedi.

"Dışarı çıkmadan önce balkondan sağa sola bakıyoruz"

"Buradaki bir arkadaşımızdan bir köpeğin domuzlar tarafından boğulduğunu duydum" diyen Karaçam, "2 gün öncede gece boyunca bir yaralı kedinin inlemelerini duyduk. Sabah ise kedinin ölüsüne rastladılar. Çok acı verici bir durum bu ve biz kendimizi güvende hissetmiyoruz. Dışarı çıkmadan önce balkondan sağa sola bakıyoruz ve güvenliğimizi sağladıktan sonra ancak dışarı çıkabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çocukları dışarı çıkartamıyoruz, parka indiremiyoruz"

Kocaeli'nden tatil yapmak için oğlu, gelini ve torunlarının yanlarına geldiğini belirten Karaçam, "Çocukları dışarı çıkartamıyoruz, parka indiremiyoruz ki park bizim evimizin önünde. Devamlı balkondan dışarıyı izliyorlar. Bu durumun düzelmesi gerektiğine inanıyorum. Hoş bir görüntü de değil. Bizi, çocuklarımızı, torunlarımızı ürkütüyor bu durum. Yetkililerin bu duruma bir çözüm bulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Hayvanlara zarar vermeden önlem alınmasını istiyorum"

Ailesiyle birlikte babaannesinin yanına yaz tatiline geldiğini belirten 9 yaşındaki Alya Karaçam, "Akşamları dışarı çıkamıyoruz, parka inemiyoruz. Onlar yabani hayvan, insanların arasında gezmemeliler. Onların evi orman ve oralara yemek götürsünler çünkü burada kedilerin yemeklerini yiyorlar. Hayvanlara zarar vermeden önlem alınmasını istiyorum" diye konuştu.