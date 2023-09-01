Domuz Sürüsü Mahalleliyi Dışarıda Mahsur Bıraktı

- Kapılarına dayanan domuz sürüsü yüzünden siteye giremeyen mahalleli çözüm bekliyor

Mahalle muhtarı: "Devamlı olarak mahalleyi domuz sardı' şikayeti alıyoruz"

"Sokak canları mama ve ekmek de konulunca domuzlar onun kokusuna da alıp yavrularıyla şehre iniyor"

Şehre inip evlerin kapısına dayanan domuz sürüsü, site sakinlerini dışarıda mahsur bıraktı

ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde domuzların cirit attığı Hurma Mahallesi'nin muhtarı Faruk Kıldıran, "Mahalleyi domuz sardı' diye çok şikayetlerin geldiğini belirterek, bölgedeki atıl durumdaki çalılık alanların temizlik yapılmadığı sürece domuzların mahalleyi terketmeyeceğini söyledi.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde ormanlık ve dağlık alanda aç kalan domuzlar, şehir merkezine kadar indi. Karınlarını doyurmak için apartman ve site çevrelerinde gezinen domuz sürüsü, vatandaşlara zor anlar yaşattı. O sıra dışarıda olan bazı vatandaşlar evlerine girmek isteyince site kapısında sürüyle karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı. Süreden bir domuz site içerisine girerken, o anları kaydeden site sakini, "Ben nasıl eve gireceğim" diyerek serzenişte bulundu.

Hurma Mahalle Muhtarı Faruk Kıldıran, " Bu bölgenin yakınında terkedilmiş dilenli ve çalılık alan var. Orası imardan geçmeyince atıl oldu. Genelde domuzlar oradan geliyor. Birde yakında ormana dönem bahçe var orada da yaşayan domzu sürüsü var. Temilik yapılmadı. Oralar okul ve diğer alanlar için ayruldı. Mülkiyet sorunu çözülemediği için belediye de biz temizlik yapamdı Domuzlar yam orada ortada yaşıyor. Haliyle gece olduğu zaman mahalleye çıkıyorlar. Özellikle 201-202 sokakta görünmüşler. Vatandaşımız bu durumdan rahatsız. Biran önce önlem alınması gerekiyor. O ormanın temizlenmezi lazım" dedi.

"Mahalleliden şikayet geliyor"

Kaldırımlara sokak canları mama ve ekmekte konulunca domuzlar onun kokusuna da mahalle arasına geldiğini dile getiren Kıldıran, " Domuzlarda bu gıdalarda faydalanıyor. O mamalarında fonksiyonu var. Domuzlar yavrularıyla geliyorlar. Saldırabilirler, ne yapacakları belli olmaz. O ormanlık alan temizlenmediği sürece biz domuzlardan kurtulamayız. Mahalleliden çok şikayet geliyor. 'Mahalleyi domuz sardı' diyorlar. Bu olay 3-4 yıldır böyle oluyor. Bir temizlik şart. Domuzlar yoksa gitmez " diye konuştu.

"Karşımıza bir domuz çıkabilir"

Mahalle sakinlerinden Ömer Cengiz, " Domuzlar evlerimizin dibine kadar geldi, cadde ve sokaklarda cirit atıyorlar. Burası daah önce tarımsal alandı. Arka tarafta orman alanlar ve hayvanların yaşam bölgesi var. İster istemez çıklıp geliyorlar. Bir düzenleme olursa güzel olur. Çocullarımız var ailemiz var. Karşılarına kedi göbek değil dağda aç yaşayan bir domuz çıkabilir. Onlara biz bile yardımcı olamayabiliriz. Bölgede domuzların yaşayabileceği çok alanlar var. Temilik yapılırsda bunlarda buraya gelemz, farklı bçlgelerde yaşarlar" ifadelerine yer verdi.