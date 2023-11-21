Dolmuşta şahinle yolculuk yaptılar
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir özel halk otobüsünde yolculuk yapan vatandaşlar, şoförün koltuğunun altında duran şahini görüntüledi.
Dolmuşta yırtıcı kuşla yolculuk yaptılar
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Akhisar Mahalle seferini yapan özel halk otobüsünde şahin görenlerin dikkatini çekti.
Olay İnegöl-Akhisar mahallesi seferini yapan özel halk otobüsünde meydana geldi. Vatandaşların bulunduğu otobüste bir yolcunun gördüğü manzara şoke etti. Şoförün koltuğunun altında duran şahini gören vatandaş, o anı görüntüledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam