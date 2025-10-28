Haberler

Dolmuş Şoförü, Kalp Krizi Geçiren Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta dolmuş şoförü Mahir Ada, kalp krizi geçiren bir yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı. Olay, diğer yolcuların yardımıyla acil serviste kaydedildi ve hasta, hastanede müşahede altına alındı.

KARS'ta dolmuş şoförü, araçta kalp krizi geçiren yolcuyu, güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi.

Çarşı-Halitpaşa hattında yolcu taşıyan Mahir Ada, 26 Ekim saat 21.30 sıralarında Faikbey Caddesi'nden aracına binen bir kişinin rahatsızlandığını gördü. Mahir Ada, hemen güzergahını değiştirerek Harakani Hastanesi'ne hareket etti. Ada'nın zamanında hastaneye getirdiği hasta, diğer yolcuların da yardımıyla görevlilerce sedyeye alınarak acil servise götürüldü. Acil servis kamerasına da yansıyan olayda kalp krizi geçirdiği tespit edilen yolcu, hastanede yapılan müdahalenin ardından 1 gün müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Haber: Volkan KARABAĞ / KARS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Dört kişinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
İşte 29 Ekim'de İstanbul ve Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar

İşte 2 büyükşehirde yarın kapatılacak yollar
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.