Doğuştan işitme engelli genç resimleriyle dikkat çekiyor

KÜTAHYA'da girdiği yetenek sınavını başarıyla geçip Kütahya Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazanan, doğuştan işitme engelli Hilal Kurtkara (15), çizdiği portreler ve yaptığı yağlı boya resimlerle dikkat çekiyor. Sosyal hayata resimle katıldığını ve tüm yaşadığı duygularını resimle kağıda aktardığını ifade eden Hilal Kurtkara, resim öğretmeni ve sokak sanatçısı olmak istediğini söyledi. Kütahya Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Nimet Sarıkaya ise Hilal'in engelli bireylere örnek olduğunu belirterek, "Hilal bizim idolümüz. Onun gülmesiyle biz de mutlu oluyoruz. Duygularını kağıda aktarıyor. Çizimlerinden onun mutluluğunu, üzüntüsünü anlayabiliyoruz" dedi.

Kütahya'da oturan Halil İbrahim ve Kevser Kurtkara çiftinin 4 çocuğundan biri olan doğuştan işitme engelli Hilal Kurtkara, çizdiği portreler ve yaptığı yağlı boya resimleriyle hayata tutundu. Resime olan yeteneği, ilkokuldaki öğretmenleri tarafından fark edilen Kurtkara, Kütahya Özel Eğitim ve Down Sendromlular Derneği tarafından oluşturulan Cahit Özel Özel Çocuklar Hobi Atölyesi'ne alındı. Burada özel çocukların portrelerini yaparak kendisini ifade etme yeteneğini geliştiren Kurtkara, daha sonra girdiği yetenek sınavını başarıyla geçerek Kütahya Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandı.

Kütahya Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Nimet Sarıkaya da ilk tanıştıklarında Hilal'in içine kapanık ve insanlardan kaçan bir yapısı olduğunu söyledi. Sarıkaya, "Şimdi hiç kimseyle utanmadan, korkmadan, kimseye ihtiyaç duymadan iletişime geçiyor. Özel öğrencilerin sosyal hayata katılımında sanatın etkisinin ve destek olduğunun farkındayız. Hilal, engelli bireylerin kendilerini nasıl geliştirdiklerini ve fark edemedikleri yeteneklerini nasıl ortaya çıkardıklarını gösterdi ve örnek oldu. Atölyeler açtıktan sonra daha çok katılım oldu. Birbirlerini gördükten sonra yeteneklerini fark edenler de oldu. Hilal, bizim idolümüz. Onun gülmesiyle biz de mutlu oluyoruz. Hilal duygularını kağıda aktarıyor. Biz çizimlerinden onun mutluluğunu, üzüntüsünü anlayabiliyoruz. Resimle bütünleştiğinde, normalde resme kapanıp daha da sessizleşir düşünülürken, eserleriyle bizimle daha fazla konuşmaya başladı. Hilal, tamamen doğuştan işitme engelli ve hiç işitme cihazı kullanmamış bir birey. Tamamen sağır kısma giriyor. İşitme engelliler okulundan mezun olup da kaynaştırma öğrencisi oldu. Konuşanların içine girdi. Tabi caizse, sudan çıkmış balığa döndü. Ailenin de bizlerin de kaygısı vardı. Hilal, Kütahya Güzel Sanatlar Lisesi'ni de sınava girerek emeğiyle kazandı. Sonrasında çok çabuk arkadaşlarıyla kaynaştı" ifadelerini kullandı. Hilal'in kariyeri için artık profesyonel adımlar attıklarını ifade eden Nimet Sarıkaya, hem ailesinin hem de çevresindekilerin Hilal'e destek olduğunu da, onunda resimleriyle kendisi gibi özel çocuklara örnek olduğunu da sözlerine ekledi.