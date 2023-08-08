Doğuştan engelli çocuğun itfaiyeci olma hayali gerçekleşti

KAYSERİ'de doğuştan zihinsel ve bedensel engelli Umut Aytekin'in (11) itfaiyeci olma hayali gerçekleşti. İtfaiye eri kıyafeti giyip, itfaiye aracına bindirilen Umut, ekiplerin hep bir ağızdan söylediği itfaiye yeminine de şahitlik etti.

Umut Aytekin, 11 yıl önce zihinsel ve bedensel engelli olarak dünyaya geldi. Geçen süreçte Aytekin, özel okullarda eğitimine devam etti. İtfaiyeci olma hayali kuran Umut'un isteği, ailesi tarafından itfaiye yetkililerine bildirildi. Umut ile annesi Tevhide Aytekin, eğitim gördüğü Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nden alınıp, İtfaiye Daire Başkanlığı'na getirildi. Burada İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan tarafından karşılanan Umut, itfaiye erleri ile kucaklaştı. İtfaiye kıyafetleri giydirilen Umut, temsili olarak itfaiye aracına binerek, siren sesleri ile olay yerine gidip, itfaiye hortumunu kullandı. Ayrıca kurtarma operasyonlarında kullanılan itfaiye merdivenine de binen Umut'un hayali, böylece gerçek oldu. Bir itfaiye erinin omuzlarında taşıdığı Umut, ekiplerin hep bir ağızdan söyledikleri itfaiye yeminine şahitlik etti.

'ÇOK MUTLU OLDUK'

Tevhide Aytekin, çok mutlu olduğunu belirterek, "Öğretmenlerimize, okulumuza, belediyemize, itfaiyecilerimize, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar; Umut'un isteklerini gerçekleştirdiler. İtfaiyeci olmayı çok istiyordu. Bugün hayallerine kavuştu. Çok mutlu olduk tabi, annesi olarak ben de mutluyum" diye konuştu.

'HAYALİ, TERCİHİ BİZİM İÇİN BİR KAZANÇ'

'İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan da "Bugün özel bir gün ve özel bir insanımız var. Umut'u bizimle tanıştırdığı ve buraya getirdiği için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımızın şahsında bütün ekibine teşekkür ediyoruz. Umut ile kahramanlıkları, kahramanlık hikayelerini ve ailesini tanıma şansımız oldu. Kendisiyle tanıştığımız için çok mutluyuz. En önemlisi böyle bir arkadaşın acil durum ekiplerinden bir tanesi olan itfaiyeyi tercih etmesi, içinde yer almak istemesi; bizim için bir kazanç. Ailesi başta olmak üzere tüm özel arkadaşlara Umut'un şahsında teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz" dedi. (DHA)