Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası ağır hasar alan 150 bloklu site adeta hayalet kente döndü. Yıkımı devam eden binalardan kapı sesleri gelirken, bazı binalarda Türk bayrağı dalgalanıyor. Doğukent mahallesinde yaklaşık 3 bin konut bulunuyor ve yeniden yapılması planlanıyor.

Doğukent 'hayalet kente' döndü

Kahramanmaraş'ta ağır hasar alan 150 bloklu sitenin yarısı yıkıldı site adeta hayalet kente döndü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası ağır hasar alan 150 bloklu site adeta hayalet kente döndü.

Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent mahallesinde bulunan Doğukent mahallesinde 5 bin civarında daire bulunuyor. Mahallenin genelinde yaklaşık 180 bağımsız binadan 151'ini Doğukent blokları oluşturuyor.

6 Şubat depremlerinde 2 bloğu az hasar, 1 bloğu ise orta hasar alan Doğukent sitesi adeta hayalet kente döndü. Yıkımı henüz yapılmayan kimi binalardan kapı sesleri, kimisinden ise Türk bayrağı dalgalanıyor. Otopark ve oyun alanları sessizliğe büründüğü dev site sessiz bir şekilde yıkılmayı bekliyor.

Ağır hasarlı binaların yıkımının devam ettiğini kalan binaların ise dinamit ile yıkılacağını ifade eden Mahalle Muhtarı Ahmet Bayraktar, "Doğukentimiz yapılacak çalışmalar yoğun devam ediyor. Doğukentte yaklaşık 3 bin konutumuz var ve aynı yerine yapılması planlanıyor. 5'er katlı olacak 10 katlı olmayacak. Yıkım durdu ancak engel yok. Dinamit ile yıkılacağı için bazı kurumlardan yazı alınması gerekiyor" dedi.

Doğukenti yeniden ayağa kalkacağı inancında olduğunu ifade eden Muhtar Bayraktar, "Siyasiler ve belediye başkanlarımız ile görüşüyoruz. Umduğumuz gibi yerine yapılacak. 17 bin insan yaşıyordu ve ölüm olmadı sağlam yapılmış. Virane oldu köpekler geziyor ve içimiz acıyor. Ben gezdiğim zaman ağlıyorum. Cıvıl cıvıl Doğukent ve parklardaki çocuk sesleri bitti kurudu. Ağaçlarımız parklarımız kurudu. Cehenneme döndü. İnşallah geri cennet bahçesi olur en kısa zamanda. Bu bölgemizde iki binamız yıkılmayacak. Elektrik su ve doğalgazı bağlandı oturuyorlar. Bunun dışında 3 bin dairemiz yıkılacak" dedi.