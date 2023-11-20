Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da İlk Kadın Taksi Şoförü İşe Başladı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ev hanımı Muazzez Sağlam, kadınlara ve ailelere özel ticari taksi hizmeti vermek için taksi şoförlüğüne başladı. Diğer taksici arkadaşlarının da destek olduğu Sağlam, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ilk kadın taksi şoförü unvanını aldı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bir ilk olarak işe başlayan kadın taksi şoförü Muazzez Sağlam yollarda artık bende varım diyerek ilk iş gününe başladı.

DurakMedya'da yer alan habere göre Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir ilki gerçekleştiren ev hanımı Muazzez Sağlam taksi şoförlüğüne başladı.

Çiçeği burnunda taksi şoförü Muazzez Sağlam özellikle kadınlara ve ailelere özel ticari taksi hizmeti verdiğini söyledi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ilk kadın taksi şoförü ünvanını alan Sağlam diğer taksici arkadaşlarının destek olduğunu açıkladı.