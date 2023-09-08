Doğu Karadeniz'de Fırtına Uyarısı
Doğu Karadeniz'in doğusunda akşam saatlerinden itibaren fırtına öngörülüyor. Rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Doğu Karadeniz'in doğusunda akşam saatlerinden itibaren fırtına öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.