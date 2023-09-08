Doğu Karadeniz'de Fırtına Uyarısı

Doğu Karadeniz'in doğusunda akşam saatlerinden itibaren fırtına öngörülüyor. Rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.