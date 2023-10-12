Doğu Karadeniz Bölgesinde Artan Ayı Saldırılarına Uzmanından Öneriler

Doğu Karadeniz Bölgesinde artan ayı saldırılarına karşı uzmanından öneriler

Dr. Öğr. Üyesi Yasin Uçarlı:

"Bölgede problem çıkaran ayılar tespit edilerek bunlara karşı tedbir alınmalı; Çünkü her ayı saldırgan değil"

"Kafkasya'da bin kilometrekarede 50 ayı yaşarken, Doğu Karadeniz bölgesinde ise bu rakam 150"

ARTVİN - Doğu Karadeniz'de son zamanlarda artan ayı saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Dr. Öğr. Üyesi Yasin Uçarlı, bölgede problem çıkaran ayıların tespit edilerek bu ayılara yönelik tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Yapılan bilimsel çalışmalarla ayı popülasyonunun Kafkasya bölgelerinde bin kilometrekarede 50 birey yaşarken, Doğu Karadeniz bölgesinde ise bu rakamın 150'ye kadar çıktığını ifade eden Uçarlı, bu rakamların Avrupa ve Amerika bölgelerinde daha yüksek olduğunu belirtti.

"Yerleşim yerlerine hiç selam vermeyen yaklaşmayan ayılar var"

Dr. Yasin Uçarlı "Bölgemize baktığımızda ilkbahar ve sonbahar dönemleri bu tarz vakaların bir tık daha fazla yaşanmış olduğunu dönemleri kapsamakta. Aslında hayvanın kendi yaşam döngüsüne baktığımızda ilkbahar dönemi kış uykusundan kalktıktan sonra biraz daha hızlı beslenme ihtiyacı ortaya çıktığından dolayı biraz daha agresif tutum sergileyebiliyor. Totale baktığımızda aslında tüm hayvanlar aynı davranışı göstermiyor. Burada, bilimsel çalışmalardaki tasmalarla yaptığımız takip çalışmalarında birey bazında farklılıkların olduğunu gördük. Yani yerleşim yerlerinin yakınlarını kullanan hayvanlarda olabilir ama yerleşim yerlerine hiç selam vermeden kendi hayat döngüsünü kullanan devam eden bireylere de rastlıyoruz. Bu anlamda bir genelleme çok sağlıklı olmayabilir. Totale baktığımızda bu bölgede özellikle vadi tabanlarının hem ilkbahar hem sonbahar dönemlerinde buna bağlı olarak yerleşim yerlerini daha fazla kullandığını söyleyebiliriz" dedi.

"Problem çıkartan bireyler varsa bunlar belirlendikten sonra yasal yollarla uyutularak başka habitatlara transferi yapılabilir"

Uçarlı, ülke genelindeki ayı popülasyonuna ait yapılan bilimsel çalışmalar hakkında da bilgiler vererek şunları söyledi:

"Popülasyon büyüklüğü ile alakalı yapılan bilimsel çalışmalar ise Kafkasya bölgesinde ortalama popülasyon yoğunluğu ortalama bin kilometrekare alanda 50 bireye yakın olduğuna dair bilimsel çalışmalar söz konusu. Ancak bizim coğrafyamızda Doğu Karadeniz bölgesinde 100-150 bandında birey sayısının bin kilometrekare alanda olduğuna dair bilimsel çalışmalar var. Avrupa'da çok daha büyük popülasyonun olduğu bölgeler söz konusu. Amerika'da yine popülasyonun daha yoğun olduğu bölgeler söz konusu. Burada popülasyonun geneliyle ilgili düzenlemelerden öte aslında temelde şuanda birey bazında düzenlemeler söz konusudur burada. Yani problem çıkartan bireyler varsa bunlar belirlendikten sonra yasal yollarla uyutularak başka habitatlara transferi söz konusu olabilir veya diğer avcılık yöntemleriyle popülasyondan çıkartılması söz konusu olabilir. Gerçekçi olmak gerekir ki burada öncelik insan sağlığındadır."

Ayılar son olarak Atabarı Kayak Merkezi'ne zarar verdi

Artvin'de kış turizminin önemli merkezlerinden olan Atabarı Kayak Merkezi'ne giren ayılar buradaki binalara maddi hasar verdi. Kayak merkezinde bulunan 112 Sağlık, Artvin Çoruh Üniversitesi Kayak Odası, AFAD ve Orman Dairesine ait binalara gece yarısı giren ayı kapı ve pencereleri parçalayarak dolaplarda yiyecek aradı.

Konuyla ilgili bilgi veren Artvin Çoruh Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim görevlisi Fikri Özkan, "15 yıldır kayak merkezi açık daha önce hiç böyle bir saldırı olmamıştı" dedi.

Özkan "Son günlerde ilimizde gerek komşu illerde sık sık insanlara, bal üreticilerine, büyük ve küçükbaş hayvanlara saldırdığını duyuyoruz son günlerde. Bizde bundan nasiplenmiş olduk. Gayet doğal bizim için çünkü onların mekanındayız doğanın ortasındayız. 15 yıldır kayak merkezi açık daha önce hiç böyle bir saldırı olmamıştı. Kayak evine ve diğer kurum binalarına bayağı hasar verdi. Biz de bunu duyup geldik. İyi ki burada değildik çünkü genelde bu haftalarda doğa sporları topluluğu olarak hazırlıklarımız olacaktı ve genelde burada hazırlık yapıyor olurduk ama o akşam burada olmadığımıza seviniyoruz" ifadelerini kullandı.