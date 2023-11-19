Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Kuvvetli Fırtına Bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, açıklarında yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde rüzgarlar esecek. Fırtınanın salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın, yarın sabah ilk saatlerden itibaren, batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, açıklarında yer yer 9 kuvvetinde, kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.