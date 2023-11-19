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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Kuvvetli Fırtına Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, açıklarında yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde rüzgarlar esecek. Fırtınanın salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.