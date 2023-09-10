Doğu Karadeniz açıklarında cep telefonu kamerasıyla hortum görüntülendi

Trabzon, Rize ve Artvin'de kısa süreli etkili olan sağanağın ardından Karadeniz açıklarında hortum oluştu. 4 dakika süren hortum, daha sonra gözden kayboldu. Trabzon'un Sürmene ilçesi ile Artvin'in Arhavi ve Hopa ilçelerinde görülen hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam