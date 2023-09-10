Haberler

Doğu Karadeniz açıklarında cep telefonu kamerasıyla hortum görüntülendi

Yaşam Haberleri

Trabzon, Rize ve Artvin'de yaşanan sağanak yağışın ardından Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DOĞU Karadeniz açıklarında oluşan hortum, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Trabzon, Rize ve Artvin'de kısa süreli etkili olan sağanağın ardından Karadeniz açıklarında hortum oluştu. 4 dakika süren hortum, daha sonra gözden kayboldu. Trabzon'un Sürmene ilçesi ile Artvin'in Arhavi ve Hopa ilçelerinde görülen hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Karadeniz Trabzon Artvin Rize Yaşam Güncel Haberler

title