Doğu Karadeniz açıklarında cep telefonu kamerasıyla hortum görüntülendi
Trabzon, Rize ve Artvin'de yaşanan sağanak yağışın ardından Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Trabzon, Rize ve Artvin'de kısa süreli etkili olan sağanağın ardından Karadeniz açıklarında hortum oluştu. 4 dakika süren hortum, daha sonra gözden kayboldu. Trabzon'un Sürmene ilçesi ile Artvin'in Arhavi ve Hopa ilçelerinde görülen hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam