Doğu Anadolu'da ilkbahar soğuk ve yağışlı geçti, göçer arıcılar gecikmeli geldi

Erzurum'un Aşkale ilçesinde arıcılık yapan göçer arıcılar, bahar aylarının yağışlı ve soğuk geçmesi nedeniyle ilçeye mayıs ayı sonundan itibaren gelmeye başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilkbahar mevsiminin soğuk ve yağışlı geçmesi nedeniyle göçer arıcılar, Erzurum'un Aşkale ilçesine gecikmeli olarak gelmeye başladı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde arıcılık yapan göçer arıcılar, bahar aylarının yağışlı ve soğuk geçmesi nedeniyle ilçeye mayıs ayı sonundan itibaren gelmeye başladı. Geçtiğimiz yıllarda nisan ayında gelen göçer arıcılar, havaların ısınmaya başladığı bugünlerde konakladıkları mevkilere gelmeye başladılar.

Trabzon'dan arı kovanlarını Aşkale'ye getiren Ahmet Yıldız, "25 yıldır buraya geliyorum. Burayı da kendi köyüm gibi benimsedim. Bu sene soğuk geçince havalar yeni gelebildik. Bütün arkadaşlarımıza bol bereketli bir sezon diliyorum" dedi. - ERZURUM