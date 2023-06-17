Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Pozantı, Aladağ, Saimbeyli, Feke, Tufanbeyli, Kozan, Göksun, Andırın, Onikişubat, Türkoğlu, Nurdağı ve İslahiye'de yarın aralıklı ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Doğu Akdeniz'de yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Pozantı, Aladağ, Saimbeyli, Feke, Tufanbeyli, Kozan, Göksun, Andırın, Onikişubat, Türkoğlu, Nurdağı ve İslahiye'de yarın aralıklı ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak görülecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.