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Doğu Akdeniz'de yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Akdeniz'de yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor

Yaşam Haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Pozantı, Aladağ, Saimbeyli, Feke, Tufanbeyli, Kozan, Göksun, Andırın, Onikişubat, Türkoğlu, Nurdağı ve İslahiye'de yarın aralıklı ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Doğu Akdeniz'de yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Pozantı, Aladağ, Saimbeyli, Feke, Tufanbeyli, Kozan, Göksun, Andırın, Onikişubat, Türkoğlu, Nurdağı ve İslahiye'de yarın aralıklı ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak görülecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Ömer Olcay - Yaşam

Doğu Akdeniz Osmaniye Hatay Yaşam Haberler

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