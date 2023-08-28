Doğdukları köy baraj oldu, hatıraları sular altında kaldı

SİVAS - Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan ve yapımı 2002 yılında tamamlanan Pusat-Özen Barajı'nda sular çekilmesiyle suyun altında kalan Pusat köyü gün yüzüne çıktı. Köyde doğup büyüyen iki kardeş baraja gelerek sular altında kalan hatıralarını yad etti.

Sivas'ın Hafik ilçesine uzaklığı 20 kilometre olan Pusat-Özen Barajı'nda kuraklığın etkisiyle sular kısmi olarak çekildi. Azalan su ile birlikte sular altında kalan köy gün yüzüne çıktı. Sular altında kalan köyde doğup büyüyen Fahri Aktaş ve Ahmet Aktaş yıllar sonra doğdukları topraklara gelerek hatıralarını yad ettiler. Çocukluk yıllarında gezdikleri yerleri şimdi sular altında gören Aktaş kardeşler duygu dolu anlar yaşadı. Barajın simgesi haline gelen Pusat Camisi ile hatıra fotoğrafı çektiren iki kardeş bir süre baraj etrafında gezdi.

"Çocukluğum bu köyde geçti"

Baraj sularının altında kalan köyde doğup büyüyen Fahri Aktaş, "Burada doğdum, büyüdüm. Çocukluğum burada geçti. Bu baraj 90'lı yıllarda yapıldı. 5 senede su tutmaz dedikleri baraj 6 ayda doldu. Baraj yapılınca evlerimiz sular altında kaldı. Evimiz caminin hemen yanında. Sular çekildi, evler de ortaya çıkacak. Bu köyde ayak basmadığım yer kalmadı. Buralar ana, baba, dede ocağı. Ömrümüz burada geçti. Arkamdaki ev kayınpederimin. Harmanı ve ahırı da gün yüzüne çıkmış" dedi.

"Hatıralarımız suyun altında yatıyor"

Sular altında kalan köyde birçok anısının olduğunu söyleyen Ahmet Aktaş ise, "Eski köyümüzün sular altında kalan kısmının üzerindeyiz. Bizde gezmeye geldik. Sular çekilmiş. Evimiz caminin hemen önüydü. Maalesef suyun altında kaldı. Kuru ağaçlardan sonuna kadar bize aitti. Maalesef hiçbir şey kalmadı, hepsi suyun altında kaldı. Yukarıya yeni evler yapıldı. Yazın 3, 4 ay gelip kalıyoruz. Orada doğduk, büyük, çocukluğumuz orada geçti. Çocukluğumuz ve hatıralarımız maviliğin altında yatıyor" diye konuştu.