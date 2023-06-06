Van'ın Erciş ilçesinde bir araya gelen bir grup doğasever, çevre temizliğine dikkat çekmek için Esrük Dağı'na tırmandı. İlçenin Ünseli Mahallesi'nde bir araya gelen biri kadın 9 doğasever, yaklaşık 6 saatin ardından 3 bin rakımlı Esrük Dağı'nın zirvesine ulaştı.

Doğaseverler Esrük Dağı'na tırmandı

BİTLİS Van'ın Erciş ilçesinde bir araya gelen bir grup doğasever, çevre temizliğine dikkat çekmek için Esrük Dağı'na tırmandı.

İlçenin Ünseli Mahallesi'nde bir araya gelen biri kadın 9 doğasever, yaklaşık 6 saatin ardından 3 bin rakımlı Esrük Dağı'nın zirvesine ulaştı. Zirvede Süphan, Ağrı ve Pirreşit dağlarını görebilen 9 kişilik ekip, Van Gölü manzarası eşliğindeki tırmanışlarını sorunsuz bir şekilde tamamladı. Van Gölü Aktivistleri Derneğinden Derya Çelik, Dünya Çevre Günü nedeniyle 9 kişilik bir ekiple Muradiye ilçesinin Ünseli Mahallesi'nde bulunan 3000 rakımlı Esrük Dağı'na tırmandıklarını ve çevre temizliğine dikkat çekmeyi hedeflediklerini söyledi.