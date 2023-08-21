Karabük'te doğalgaz firmasında çalışan damat, düğün arabasını da firmadaki araçtan yaparak, gelin almaya gitti. Emrullah Şahin'in nikah töreninin ardından yine doğalgaz firmasının araçlarından oluşan düğün konvoyuyla şehir turu attı.

Doğalgaz firmasında çalışan damat gelini böyle almaya gitti

KARABÜK Karabük'te doğalgaz firmasında çalışan damat, düğün arabasını da firmadaki araçtan yaparak, gelin almaya gitti.

Doğalgaz firmasında çalışan Emrullah Şahin, gelin alması işin çalıştığı şirketin aracını gelin arabası yaparken, mesai arkadaşları da Şahin'in mutlu gününde yalnız bırakmayarak firmanın diğer araçlarıyla konvoy oluşturdu. Sirenleri açık vaziyette yolda seyir halinde olan Doğalgaz firmasının araçlarını gören bazı vatandaşlar, gerçeği ise gelin arabasını görünce anladı.

Hayatını Havva Küçükyılmaz'la Safranbolu Leyla Dizdar Nikah salonunda yapılan düğünle birleştiren Emrullah Şahin'in nikah töreninin ardından yine doğalgaz firmasının araçlarından oluşan düğün konvoyuyla şehir turu attı.