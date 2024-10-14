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Doğa Yürüyüşünde Oluklu Kertenkeleyle Karşılaştılar

Doğa Yürüyüşünde Oluklu Kertenkeleyle Karşılaştılar
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Edirne'nin Keşan ilçesinde doğa yürüyüşü yapan Saros Doğa ve Spor Derneği üyeleri, karşılaştıkları 1,5 metre uzunluğundaki zararsız oluklu kertenkeleyi ilgiyle izledi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde doğa yürüyüşü yapan, Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS) üyeleri, patikada gördükleri oluklu kertenkeleyi ilgiyle izleyerek, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Keşan SARDOS üyeleri, dün Enez'in Karaincirli köyü sahili ile Keşan'ın Yayla köyü sahilleri arasında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşçüler, Yayla köyü sahili yakınlarındaki ormanlık alanda girdikleri patikada halk arasında 'kör yılan' olarak da adlandırılan ve tamamen zararsız olan, yaklaşık 1,5 metre boyundaki oluklu kertenkele ile karşılaştı. Yürüyüşçüler, patikada gördükleri oluklu kertenkeleyi ilgiyle izleyerek, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yürüyüşçülerin yanına yaklaştığı oluklu kertenkele, bir süre sonra patikadan çıkıp, yaprakların arasına girerek gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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