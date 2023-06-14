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Doğa harikası Sütey Yaylası'nda renk cümbüşü

Yaşam Haberleri

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı eteklerindeki Sütey Yaylası, rengarenk açan çiçeklerle ziyaretçilerini bekliyor. Süphan Dağı eteklerinde bulunan ve havaların ısınmasıyla renk cümbüşüne dönen Sütey Yaylası, kartpostallık görüntüsü ve temiz havasıyla hayranlık uyandırıyor.

Doğa harikası Sütey Yaylası'nda renk cümbüşü

BİTLİS Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı eteklerindeki Sütey Yaylası, rengarenk açan çiçeklerle ziyaretçilerini bekliyor.

Süphan Dağı eteklerinde bulunan ve havaların ısınmasıyla renk cümbüşüne dönen Sütey Yaylası, kartpostallık görüntüsü ve temiz havasıyla hayranlık uyandırıyor. Rengarenk açan çiçeklerle ziyaretçilerini bekleyen Sütey Yaylası, bir tarafında Van Gölü'nün maviliği bir tarafında ise Süphan Dağı'nın ihtişamlı görüntüsüyle hayran bırakıyor. Ünal Emen isimli vatandaş, Sütey Yaylası'nın 2650 rakımda olduğunu ve zengin bitki örtüsüyle muhteşem bir görüntü sunduğunu söyledi. Emen, hayranlık uyandıran yaylanın herkes tarafından görülmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Orhan Emen - Yaşam

Süphan dağı Adilcevaz Bitlis Yaşam Haberler

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