Dodurga HEM'den yıl sonu sergisi, Oğuzlar'da kekik çiçeği toplama çalışmaları başladı

Dodurga Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi. Oğuzlar ilçesinde ise vatandaşlar kekik çiçeği toplama çalışmalarına başladı.