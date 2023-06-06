Dodurga HEM'den yıl sonu sergisi, Oğuzlar'da kekik çiçeği toplama çalışmaları başladı
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Dodurga Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi. Oğuzlar ilçesinde ise vatandaşlar kekik çiçeği toplama çalışmalarına başladı.
Dodurga Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.
HEM Müdürlüğü binasındaki sergi için düzenlenen açılış töreninde öğrenciler halk oyunları ve güreş gösterileri sundu.
Dodurga Kaymakamı Ramazan Çelebi, Belediye Başkanı Mustafa Aydın ve davetliler, açılış kurdelesini kestikten sonra kursiyerlerin yıl içinde yaptıkları çalışmaların sergilendiği sergiyi gezdi.
Oğuzlar'da vatandaşların kekik çiçeği mesaisi başladı
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde vatandaşların kekik çiçeği toplama çalışmaları başladı.
İlçenin 1400 rakımlı yüksek kesimlerinde yetişen kekik çiçeği, vatandaşlar tarafından her yıl özenle toplanıyor.
Daha sonra kurutulan kekik çiçeği, pazarlarda satışa sunuluyor.
Doğada kendiliğinden yetişen kekik çiçeğinin insan sağlığına faydalı olduğu belirtildi.