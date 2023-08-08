Diyarbakırlı Ahmet Akbey, Aslanlarıyla Havuz Keyfi Yaptı

Irak'ın Duhok kentinde beslediği aslanlarla bilinen Diyarbakırlı Ahmet Akbey, bunaltıcı sıcakta aslanlarla havuz keyfi yapıp hortumla yıkadı.

"Eyyam-ı bahur" sıcakları gerek Türkiye'de gerekse Orta Doğu ülkelerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sıcak havadan dalgası insanlar kadar hayvanlar da etkileniyor.

Duhok kentinde 6 aslanı evlatları gibi sevip oynayan Ahmet Akbey, bunaltıcı sıcakta aslanlarla havuz keyfi yaptı. Aslanları hem havuzda hem de üzerlerine hortum tutup serinletmeye çalışan Akbey, her gün onlara vakit ayırıp ilgilendiğini söyledi.

Bunaltıcı sıcağın etkisini sürdürmeye devam ettiğini belirten Akbey, termometrelerin 45 derecenin altını göstermediğini, hissedilen sıcağın 50 derece olduğunu söyledi.

İnsanlar kadar hayvanların da bu sıcaklardan bunalıp etkilendiğini ifade eden Akbey, "Ben de evlatlarımı, aslanlarımı bunaltıcı sıcaklarda havuza atıp ve üzerlerine hortum tutup serinletmeye çalışıyorum. Çünkü onlar da birer canlıdır. İnsanlardan ricamız kapılarını önüne bir kap su bırakarak, gölgede oturan hayvanları kovup güneşe doğru gitmelerine neden olmayın" dedi. - DİYARBAKIR