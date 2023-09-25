Diyarbakır Sur ilçesinde trafik kazası: 2'si çocuk 7 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye öre, Küçükakören Mahallesi'nde 2'si otomobil 1 traktörün karıştığı kazada Ünver S., çocukları Amber S., Lavin S., Hacire N., Abdullatif N., Hazan N. ve Muhammed N. yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk tedavileri yapıldıktan sonra kentteki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR