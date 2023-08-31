Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolunda Trafik Kazası: 3 Yaralı

- Diyarbakır- Şanlıurfa yolunda kaza: 3 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı, metrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, 16.00 sıralarında Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 ED 876 plakalı otomobil ile H.İ.Ş. kontrolündeki 38 SR 589 plakalı araç çarpıştı. Kazada H.İ.Ş ile ismi öğrenilemeyen 2 şahıs yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yol, belli bir süre araç trafiğine kapatılırken metrelerce kuyruk oluştu. Kazaya karışan araçlar kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.