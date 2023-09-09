Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolunda Tır Yangını

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda seyir halindeki bir tır alevlere teslim oldu. O anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda seyir halindeki bir tır alevlere teslim oldu. O anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

Yangın, gece saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda seyir halindeki plakası öğrenilemeyen bir tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tırın yandığı an, bir vatandaş tarafından telefon kamerasına kaydedildi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR