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Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda meydana gelen kazada 3 araç birbirine çarptı ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.