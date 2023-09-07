Diyarbakır-Lice yolunda elektrik direği yüklü tır, alevlere teslim oldu.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır-Lice yolunda elektrik direği taşıyan tırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevlere teslim olan tırı söndürdü. Olayda tır kullanılamaz hale geldi. - DİYARBAKIR