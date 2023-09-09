Diyarbakır-İstanbul uçağında evlilik teklifi

Diyarbakır-İstanbul uçuşunu yapan uçağın yolcularından biri, sevgilisine binlerce fit yükseklikte evlilik teklifi etti. Mutlu dolu anlar yolcular tarafından telefonla kaydedildi.

Diyarbakır- İstanbul uçuşunu yapan uçağın yolcularından biri, sevgilisine binlerce fit yükseklikte evlilik teklifi etti. Mutlu dolu anlar yolcular tarafından telefonla kaydedildi.

Diyarbakır'dan İstanbul'a saat 10.00 uçağıyla seyahat eden yolcu, binlerce fit yükseklikte kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi hazırladı. Yolcu, kabin memurlarının olduğu bölüme giderek kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak istediğini söyledi. Kabin memurları yolcunun isteğini kırmayarak isteğini geri çevirmedi.

"Bulutların eşliğinde benimle evlenir misin?"

Evlilik teklifi eden genç, mikrofonu eline alıp yolcuların karşısına geçerek, "Canım seni tanıyınca ayaklarım yerden kesilmişti. Huzurunda hepimizin ayakları yerden kesilmişken, bulutların şahitliğinde benimle evlenir misin?" dedi.

Yolcuların alkışları arasında koltuktan kalkan kız, daha sonra erkek arkadaşının yanına gidip, "Evet" yanıtını verdi. - DİYARBAKIR