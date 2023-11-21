Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde pazarda olan vatandaşın evi yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangın, müstakil evde çıktı ve ekipler tarafından kontrol altına alındı. Ev sahibi pazarda olduğu için facia önlenmiş oldu.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde pazarda olan vatandaşın evi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, ilçenin kırsal Narlıca Mahallesi'nde sabah saatlerinde müstakil evde henüz belirlenemeyen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Tek başına yaşayan Esmer Turan'ın o sırada pazarda olması ile faciayı önlemiş oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR