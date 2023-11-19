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Diyarbakır'ın Hani ilçesinde dereye düşen kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde yaşayan Behçet Avcı, bir düğün töreni sırasında dengesini kaybederek dereye düştü. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışması sonucunda Avcı'nın cansız bedeni dere yatağında bulundu. Hastaneye kaldırılan Avcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.