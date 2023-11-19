Diyarbakır'ın Hani ilçesinde dereye düşen kişi hayatını kaybetti
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Diyarbakır'ın Hani ilçesinde yaşayan Behçet Avcı, bir düğün töreni sırasında dengesini kaybederek dereye düştü. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışması sonucunda Avcı'nın cansız bedeni dere yatağında bulundu. Hastaneye kaldırılan Avcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde dereye düşen kişi hayatını kaybetti.
İlçede yaşayan Behçet Avcı (51), bir yakınının düğün töreni için gittiği Merkez Mahallesi'ndeki salonun arkasında, dengesini kaybederek dereye düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Akıntıya kapılan Avcı, ekiplerin çalışmasıyla düştüğü yerin yaklaşık 300 metre ilerisinde dere yatağında bulundu.
Hani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.