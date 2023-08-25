Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ergani Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi, jandarma ve köylülerin de desteğiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde saat 02.00 sıralarında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ergani Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi, jandarma ve köylülerin de desteğiyle saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındı. 50 hektar alanın zarar gördüğü yangın sonrası, soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam