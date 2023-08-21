Su kaynakları kuruyan Çermik'in Kuşlukçayırı Alyan mezrası sakinleri, 7 aydan beri yaşadıkları su sorununun çözüme kavuşturulmasını bekliyor. 28 hanede 250 insan, 4 bin küçükbaş, 500 büyükbaş hayvanın susuz kaldığı belirtiliyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 28 haneli mezra, 7 aydır yaşadıkları su sorununa çözüm bekliyor.

Su kaynakları kuruyan Çermik'in Kuşlukçayırı Alyan mezrası sakinleri, 7 aydan beri yaşadıkları su sorununun çözüme kavuşturulmasını bekliyor. 6 Şubat depreminde sondajla temin edilen su kaynağının kuruduğunu dile getiren mahalle muhtarı Nihat Gül, 28 hanede 250 insan, 4 bin küçükbaş, 500 büyükbaş hayvanın susuz kaldığını, yetkililerden su sorunlarına çözüm beklediklerini söyledi.

Yaşadıkları sıkıntıları birçok defa yetkililere ilettiklerini öne süren Gül, "Susuzluktan dolayı insanlarımız hayvanlarını satmaya başladı. Köyün su sıkıntısını bütün yetkililere bildirmeme rağmen hiçbir çözüm üretilmedi. Su olmadığından dolayı köylüler göç etmek zorunda kalacak. Birçok köylünün hayvanı var. Yetkililerden su istiyoruz" dedi.

Suyun olmadığı yerde hayatın olamayacağını söyleyen köy sakinleri, su sorunu nedeniyle birçok köylünün hayvanlarını satacağını ve köyden göç etmek zorunda kalacaklarını ifade etti. - DİYARBAKIR