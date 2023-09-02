Diyarbakır Esnafı Ağır Hasarlı Binaların Yıkımının Hızlandırılmasını İstiyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyarbakır'da hasar gören binaların çevresinde herhangi bir önlem alınmazken esnaf, bir an önce tehlike saçan ağır hasarlı apartmanların yıkılmasını istiyor.

Diyarbakır esnafı ağır hasarlı binaların yıkımının hızlandırılmasını istiyor

Madde bağımlılarının mesken tuttuğu hasarlı binalar tehlike saçıyor

DİYARBAKIR - Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyarbakır'da hasar gören binaların çevresinde herhangi bir önlem alınmazken esnaf, bir an önce tehlike saçan ağır hasarlı apartmanların yıkılmasını istiyor.

6 Şubat tarihinde Pazarcık ve Elbistan merkezli iki yıkıcı depremden sonra Diyarbakır'da da yüzlerce bina ağır hasar gördü. Kentte yıkım çalışmaları devam ederken esnaf, sürecin hızlandırılması yönünde çağrıda bulundu.

Kayapınar ilçesi Huzurevleri semtinde hasarlı binaların yanında hırdavat dükkanı bulunan İsmail Kaplan, aylardır dükkanlarının çevresindeki hasarlı binalar yüzünden tedirgin olduklarını dile getirdi. Ağır hasarlı binaların madde bağımlıları tarafından mesken tutulduğunu ifade eden Kaplan, "Huzurevleri Mahallesi'nde esnafım. Biz esnaf olarak Huzurevleri Mahallesi son duraktaki ağır hasarlı binaların yıkılmamasından dolayı tedirgin oluyoruz. Hurdacılar sürekli bu gibi binalara girip çıkıyor. Her gün burada demir parçalarını çıkardıkları için taşlar üzerimize geliyor. Araçlarımızı dahi binaların kenarına ya da sokağına park edemiyoruz. Depremden bu yana Huzurevleri son durakta ağır hasarlı binalar duruyor. Ağır hasarlı binalardan biri geçtiğimiz aylarda kendiliğinden çökmüştü. Özellikle madde bağımlılarından çok korkuyoruz. Binanın bodrum katında içip içip sızıyorlar. Müşterilerimiz bile dükkanımıza gelmekten endişe duyuyor. İş potansiyelimiz ağır hasarlı binalardan dolayı maalesef düştü. Yetkililerden yıkım sürecini hızlandırmalarını talep ediyoruz" dedi.