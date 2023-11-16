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Diyarbakır-Elazığ yolunda yolcu minibüsü devrildi, 14 kişi yaralandı

Diyarbakır-Elazığ yolunda meydana gelen kaza sonucu yolcu minibüsü devrildi ve 14 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.