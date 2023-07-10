Diyarbakır'dan Tunceli'ye Şehit Aileleri ve Gaziler Gezisi

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelen şehit aileleri ve gaziler, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi. Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) tarafından düzenlenen etkinlikte, misafirler tarihi kaleler, camiler, vadiler ve turistik mekanları gezerek yöreyle ilgili bilgi sahibi oldu. Etkinliğin sonunda şehit aileleri ve gaziler, Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan ve İl Emniyet Müdürü Hakan Duman'ı da ziyaret etti.