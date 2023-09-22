Diyarbakır'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ticari taksi, kamyonet ve otomobil karıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Huzurevleri Semti mevkisinde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen ticari taksi, 06 FS 4606 plakalı kamyonet ve 21 AB 031 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam